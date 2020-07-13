Павел Бабич рассказал, зачем устраивает проверки Марине Страховой.

Паша Бабич проголосовал вчера против Марины Страховой. Парень утверждает, что сделал это намеренно – устроил для Марины проверку.

«У меня есть план, который работает, но только время покажет результат. Если я сейчас скажу, то смысла в нём не будет. Думаю, через недельки 2-3 будет всё ясно. План нацелен на познание человека. Это не связано с отношениями. Просто узнать, какой есть человек. Для меня это важно», – рассказал Паша в беседе.

Отношения строить с Мариной Бабич не хочет, девушка не привлекает его физически.

«С Мариной интересно общаться, но в физическом плане она вообще меня не привлекает. Не знаю почему. Природа так распорядилась, что не хочу я её вообще. Как бы обидно для неё это ни звучало, но это так. Я пытаюсь найти что-то, но не получается», – резюмировал участник.