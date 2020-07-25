Павел Бабич рассказал, что Яна Захарова с ним заигрывает.

В импровизированном гареме Бабича прибыло. К потенциальным претенденткам на сердце Паши добавилась Яна Захарова.

«Она несколько раз ответила мне на сториз, посмеялась, что я классно веду себя на Лобном. Так и завязался разговор. Мне с ней интересно общаться, с её стороны чувствуется лёгкий флирт. Она мне написала, что, когда она приедет, я ей нужен здоровый», – признался Бабич.

Паша не отрицает: есть вероятность того, что, когда Яна вернётся в Москву, они продолжат общение. Если на горизонте не появится кто-то ещё…