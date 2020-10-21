Участница проекта Екатерина Скалон признавалась, что хотела бы сделать себе грудь, но её избранник Павел Бабич категорически против того, чтобы девушка что-либо в себе меняла, ведь он принимает её такой, какая она есть. Катя надеется, что молодой человек может изменить своё решение, потому что ей даже не придётся тратить деньги на операцию, пока она находится в периметре «Дома-2». Как известно, уже многие участницы сделали себе различные операции по бартеру за рекламу.



Недавно Игорь Григорьев вместе с Дмитрием Чайковым решил показать, как выглядит искусственная грудь для многих парней со стороны. Так, в эфире от 19 октября 2020 года молодые люди показали небольшую сценку, где Игорь сыграл роль Павла, а Дмитрий – роль Кати Скалон.



В сценке Дмитрий в облике Екатерины предстал с искусственной грудью и показал, как девушке было бы тяжело после увеличения своих форм. Сложно было бы заниматься «волшебством», спортом и простыми домашними делами. Сценка получилась очень забавной, но была похожа на издевку в каком-то роде. Так, ребята будто высмеяли новую грудь Шафеевой, которая так и не обрела счастье в любви, несмотря на новые формы. Да и любимая Дмитрия Чайкова говорила о том, что подумывает об увеличении груди после рождения ребенка. Избранница Игоря Григорьева и вовсе уже делала несколько пластических операций, среди которых есть и маммопластика.