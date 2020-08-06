Павел Бабич признался, что выбирает между Мариной Страховой и Екатериной Скалон.

Начинаем снова обсуждать Пашу и Марину как потенциальную пару. Страхова решила приударить за Бабичем.

«В плане построение отношений я выберу Катю, она влечет с первых секунд как женщина. Но тут Марина снова начала проявляться в мою сторону», — прокомментировал ситуацию Бабич.

«Последнее время у нас появились общие темы для разговоров. Он красивый, но меня отталкивает его эгоизм. Я бы хотела быть с мужчиной, который знает чего хочет, а не создает гаремы», — пояснила Страхова.

Как считаешь, кто больше подходит Паше: Страхова или Скалон?