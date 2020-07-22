Павел Бабич заинтересовался экс-участницей проекта Екатериной Скалон.

БАБИЧ ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ СО СКАЛОН! ЧТО ИХ СВЯЗЫВАЕТ?

Павел Бабич переписывается с Екатериной Скалон. Кто такая Катя, Паша узнал совершенно случайно.

«Я вообще не знал кто это, сначала Безус меня отметил на каких-то сторис, потом Милена. Я заинтересовался Катей и решил написать. Она мне понравилась, и я ей тоже, говорит, что хочет сильного мужчину рядом. Буду разговаривать с ведущими о её возвращении», – признался Бабич.

Напомним, Катя ушла с проекта чтобы строить отношения с Владом Ивановым. Но недавно пара распалась.