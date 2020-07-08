Павел Бабич рассказал, почему пока не хочет объявлять себя парой с Марией Бондарь.

Паша Бабич готов заселиться с Машей Бондарь, но вот объявлять себя парой не считает нужным. Парень не стесняется и открыто заявляет, что хочет с Марией свободных отношений.

«Её поведение меня смущает, она легко переключает интерес на других парней. Да и я её предупреждал, что для серьёзных отношений я её не рассматриваю. Машу это вроде устраивало. Физиологически нас друг к другу тянет, поэтому мы наслаждаемся друг другом, ловим момент и просто кайфуем», – пояснил участник.

Как считаешь, смогут Маша и Паша построить крепкие отношения?