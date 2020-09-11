Павел Бабич поведал, что желание бросить пить и заняться спортом — личная инициатива Екатерины Скалон.

Встала на путь истинный. В отношениях с Бабичем Катя Скалон перестала пить и занялась спортом!

«Мы вместе уже больше недели, и я не видел, чтобы она пила. Но я и не запрещал ей этого делать, как и не принуждал к спорту. Но уже 4 дня Катя активно занимается, и меня это радует. Она говорит, что хочет становиться лучше со мной. Я не буду даже целоваться и контактировать с пьяной женщиной, но ничей выбор я не осуждаю. Я даже не думал, что может быть так прекрасно», – поделился Паша.

Сейчас Паша уедет на сессию, но оставлять Катю одну не боится.

«Это будет некая проверка для нас. Я смогу увидеть, насколько сильны её чувства, сильнее ли, чем мнение окружающих», – подытожил участник.

Веришь в будущее этой пары?