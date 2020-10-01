Павел Бабич хочет освободить Екатерину Скалон от спора с Максимом Колесниковым.

Катя Скалон проиграла спор Колесникову: девушка помирилась с Бабичем и теперь должна набить на руке татуировку с буквой «М». Паша, как истинный джентльмен, вызвался решить этот вопрос с Максом.

«Её проблемы – это мои проблемы, она моя женщина. Спрошу, что он хочет взамен, либо отплачусь. Он мне как раз должен деньги. Громких слов говорить не буду, но думаю, что я найду к нему подход и мы сможем договориться», – признался Паша в беседе.

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