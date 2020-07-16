Павел Бабич поведал о том, почему у него не получается построить на проекте крепкие отношения.

БАБИЧ О СВОЁМ ГАРЕМЕ: «НЕТ НИКАКОГО КОНТАКТА»

Сразу четыре девушки боролись за сердце Бабича, а Паша остался у разбитого корыта.

«Никакого гарема нет, это провал. У нас нет никакого контакта, сплошной негатив. Девочки на меня злые, готов дать им время, чтобы наладить общение, тогда, возможно, получится с кем-то построить отношения», – признался Паша.

Женским вниманием Бабич никогда не был обделён, но такой формат отношений для парня в новинку.

«Это интересно, но я не знаю, как чётко действовать. Не знаешь, к кому бежать, кому уделять внимание. У меня никогда не было свободных отношений, с Машей – первый такой опыт. Я не могу быстро переключаться с одной девушки на другую. Я ценю и уважаю женщин, не могу ими пользоваться. Сейчас пытаюсь от Машки как-то откреститься, потому что у нас нет будущего, а она ко мне привязывается», – резюмировал Бабич.

Оценим благородные намерения Паши?