Павел Бабич признался, из-за чего они с Екатериной Скалон опять расстались.

На эмоциях наговорил много громких слов, сейчас задумался, почему так случилось. Это моя жизнь и всё, что происходит — это исключительно из-за меня. Моя проблема в том, что многие вопросы решаю радикально, если что-то не нравится, сразу мне это не надо, расстаюсь. С Катей произошла та же ситуация. Я ей говорил не вспоминать прошлое, мы живем в настоящем и думаем о будущем. Всё, что было до, не имеет значения. Катя постоянно, когда у нас легкая патовая ситуация, вспоминает прошлое и моё, и своё. Меня это уже бесит. Вчера на эмоциях расстались. По факту обесценил своё слово, потому что сказал, что расстаемся, а потом сошлись. Это меня гложет, но в тоже время понимаю, что это некий урок для меня. Нужно эмоции контролировать, более рассудительно и тактично действовать даже в критических ситуациях.