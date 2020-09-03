Павел Бабич объяснил, почему он не будет выходить из спора с Максимом Моргенштерном.

Что происходит с нашим миром? 🤔

Мы все твердим о какой-то современной цивилизации, а большинство ведут себя как животные, опираясь на инстинкты…

Так может быть не стоит ГОВОРИТЬ то, в чем мы не уверены, а отдаться полностью своим чувствам, инстинктам, желаниям…

Где та ГРАНЬ/БАЛАНС ⁉

МЕНЯ УЧИЛИ С ДЕТСТВА ДЕРЖАТЬ СЛОВО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. Многие меня не понимают, но это пока… Я всегда работаю на перспективу в будущем. И мысли о том, что все получится, ДЕЛАЮТ МЕНЯ СЧАСТЛИВЫМ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Быть как все и жить как все или постараться быть над ситуацией и изменить ход событий?

РЕШАТЬ ТЕБЕ! 🔥🔥🔥