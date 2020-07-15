Павел Бабич признался, что не знает, какую девушку выбрать из четверых.

Один против всех 🧐

Всем привет родненькие. Зрителям «ДОМ-2» известно, что моя жизнь меняется каждую секунду благодаря прекрасным дамам. И я подумал, что меняется в хорошую сторону, пока не осознал, что их аж 4!😧😧😧

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Надо бы определиться или есть время изучить каждую в условиях «гарема»?

🥇 На первое место я ставлю Марси: она интересная личность и иногда меня кормит, как своего кота 😋

🥈 На втором Маша: ну у нее свой козырь, который пока мало кто сможет переплюнуть 😏

🥉 Третье место Марина: очень приятная леди, местами не леди…🧐 Интересно общаться, но желания «ВЗЯТЬ и скушать» НЕТ! ⠀ ⠀

🎖Четвертую ступень занимает Лизка: чудная персона с умением переключаться автоматически на других людей 😃 ну на самом деле, мы мало общались с ней и тяжко выводы делать, но мне с ней не быть точно! 😃

Так какая кошечка заслуживает такого ТИГРА, как я?🐅😎 Поможете моим извилинам определиться?