Павел Бабич признался в симпатии к Яне Шафеевой.

В большой семье клювом не щёлкают. Пока Захар рассказывал истории из отеля, на Яну положил глаз главный спортсмен ДОМа-2. Паша Бабич признался в симпатии к Яне и рассказал нам, чем же его привлекла девушка.

«Яна – девушка для семьи. Из её уст звучат такие фразы, которые мне нравятся. Она ни разу не подводила, не гуляла. Она яркая и умная девушка. Рядом с такой девушкой я буду чувствовать себя дополненным».

Ухаживать за Шафеевой и добиваться её Павел не спешит. Парень уверен, что может быть замешан в какой-либо провокации.

«Я не хочу быть использованным, и я не разрушаю чужие отношения. Знаю, что они снова общаются с Захаром. Я чувствую от неё интерес, симпатию, но мне кажется, что она вернётся к Захару», – пояснил Паша.

Как считаешь, кто больше подходит Яне – Саленко или Бабич?