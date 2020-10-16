Павел Бабич высказал свою точку зрения о неожиданных подарках и запланированных поздравлениях.

Делать сюрприз или не делать?🤔

В современном мире уже нахрен не нужны никому сюрпризы. Большинство хотят знать какой подарок их ждёт и ДА, даренному коню в зубы нынче СМОТРЯТ!!!

Что же такое СЮРПРИЗ и зачем его придумали? СЮРПРИЗ — нежданный подарок или неожиданное событие, для того чтобы вызвать ЭМОЦИИ!

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ НА ВЕСАХ БУДУТ СТОЯТЬ:

Искренние эмоции и Выгодный для нас подарок, то выберут большинство 2ой вариант ⁉😲

Честно? Жесть!!! Я в детстве радовался конфете на новый год, да и сейчас рад мелочам. А сейчас люди изменились… Другие ценности и это пугает!

Мужчине и женщине должно быть ПРЕКРАСНО и без подарков друг для друга! Подарки — лишь мини-бонус, чтобы вызвать ЭМОЦИИ, обрадовать партнёра!

Я все же стронник СЮРПРИЗОВ, а не запланированных событий. А вы?

И Как действовать, если ваш СЮРПРИЗ не оценили и начинают ВЫЕЖИВАТЬСЯ?