Павел Бабич поведал, как свел Захара Саленко и Яну Шафееву.

Павел Бабич пытался приударить за Яной Шафеевой, пока та была в ссоре с Саленко. Но участник вовремя понял, что является просто таблеткой для девушки.

«Я долго наблюдал, как она ведёт себя в этой ссоре. Мне сначала важно проанализировать, а потом действовать. Мы переписывались, общались на разные темы, говорили о моей причёске и смысле жизни. А на следующий день она к Захару начала проявляться, и я не стал писать, через день они вообще помирились. Что-то мне внутри подсказывало, что это игра, в которую мне лезть не надо, в которой я не хочу быть третьим лишним. Это была больше игра, ну, возможно, какой-то маленький интерес, настолько мизерный интерес был с её стороны к моей персоне. Это настолько мизерно, что дальше никуда бы не пошло», – поделился эмоциями Паша.

Парень считает, что ребята сошлись так быстро именно благодаря ему.

«Я думаю, что Захар ревновал ко мне, был бы на моём месте какой-то другой парнишка, попроще, он бы так себя не вёл. А так за три дня он вернул отношения. Спасибо мне. Я рабочая таблетка», – смеётся Бабич.

Как считаешь, действительно Бабич примирил Саленко и Шафееву?