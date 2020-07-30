Павел Бабич рассказал о том, как он относится к алкоголю.

Катя и алкоголь.

К алкоголю отношусь нейтрально, но моя девушка не должна выпивать. Я никого не принуждаю и не заставляю, обычно я являюсь примером и девушка за мной тянется. Со временем она сама поймёт, что ей это не нужно. Я не пью, потому что это не помогает мне в достижении цели, а значит в этом смысла нет. И с девушкой в таком состоянии мне некомфортно находиться, обниматься, целоваться и тут перед ней стоит выбор что важнее. Мне самому интересно что она выберет.