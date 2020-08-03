Павел Бабич продолжает налаживать отношения с Екатериной Скалон.

БАБИЧ: «НАШИ ОТНОШЕНИЯ С КАТЕЙ БЫСТРО ПРОДВИНУЛИСЬ»

Стоило Бабичу проголосовать в субботу против Скалон, как отношения этой парочки вошли в нужное русло.

«Наши отношения с Катей быстро продвинулись. Мы начали близко общаться, обниматься, но пока не целовались. Но я считаю, что у нас с Катей за неделю все происходит слишком быстро и слишком хорошо. Это смущает и настораживает», — признался Бабич.

Вот только у Паши начала налаживаться личная жизнь, как на горизонте снова появилась Марина Страхова. Что нужно девушке от Паши, узнаешь скоро в эфире!