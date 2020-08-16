Павел Бабич решил поговорить со своими подписчиками о финансовой ответственности в отношениях.

Деньги в отношениях 🤔.

Недавно устраивал опрос по поводу: мужик должен полностью брать финансовую ответственность или 50/50 с женщиной?

Достаточно много мужчин ответило: 50/50.

И это меня удивило 🤦. А потом мы Ноем😢 , что нет нормальных ДАМ! От куда им взяться если нет сильного плеча, которое даст уверенность и возьмёт ответственность за ЖЕНЩИНУ, которая в свою очередь, сможет стать женственной и дарить энергию.

Много и женщин написало: 50/50. Конечно можно понять в разных ситуациях разные стороны. НАГЛЕТЬ И ВЫТЯГИВАТЬ ВСЕ, ТОЖЕ НЕ СТОИТ (такие леди тоже есть). 💲

Как думаю я? 🧐

Мужчина на то и мужчина, чтобы брать полностью ответственность за женщину/семью. Но вы не путайте слово «ЖЕНЩИНА» и «ПИЯВКА». Женщина создаёт погоду в душе мужчины, настрой на день и уверенность в том, что его ждут и нуждаются. Также она сохраняет очаг, а не транжирит его… То есть, если есть возможность откладывать деньги 💰 свои или мужика, то это прям ВЫШКА. ЕСЛИ ЖЕНЩИНА УМЕЕТ СОХРАНЯТЬ, А НЕ РАСТРАЧИВАТЬ/РАЗРУШАТЬ, ТО С ТАКОЙ МОЖНО И НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ. ♥️

А теперь вопрос к вам: Вы за то, чтобы каждый был на своем месте и радовался ЖИЗНИ или за неуверенных МАЛЬЧИКОВ и самостоятельных на все 100% ДЕВОЧЕК?