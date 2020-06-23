Павел Бабич поведал о дружеском поединке за сердце Алёны Пономаревой.

НЕ БУДУ РВАТЬ ЗА НЕЁ

У нас была дружеская заруба с Сергеем за сердце Алены Пономаревой. Я проиграл ее. Во-первых, упражнения были больше на выносливость, а во-вторых, Сергей мастер спорта по боксу. Естественно, он очень выносливый и координация отличная, профессиональный спортсмен. Мне интересно с такими парнями участвовать, потому что чувствуешь себя в каких-то местах слабым и знаешь над чем работать. Благодаря таким условиям становишься сильнее. Возможно, Алена не настолько мне интересна, чтобы за нее рвать.