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По их словам, руководство освобождает койки для больных с коронавирусом.

Пациенты филиала московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии «Клиника им. В. Г. Короленко» рассказали радиостанции «Говорит Москва», что вчера всем больным объявили о прерывании лечения.

«Вчера, в воскресенье, по всем палатам в нашем втором отделении прошла дежурный врач и объявила в устной форме, что больница срочно закрывается, перепрофилируется. Сказала всем приготовиться к выписке. На вопросы, как продолжать лечение, она ответить не смогла, не в её компетенции. По её словам, в связи с инициативой организации курс лечения на любом этапе будет прерван.

Сейчас младший персонал заставляет быстро убирать кровати. Выжимают просто людей. Мы просим от руководства документы о том, что наше лечение прервано по инициативе лечащей организации. Ничего не выдают».

Они уточнили, что клиника не предоставила транспорт госпитализированным.

«Каждый своим ходом едет домой в условиях пандемии. Никакого транспорта никто нам не предоставил. Многие только после капельниц, как ехать?

Дают выписки с рекомендациями продолжить лечение другими препаратами по другой схеме в местном КВД [кожно-венерологическом диспансере — прим. ГМ]. Для этого в разгар пандемии надо раз в день ещё 11 дней ездить для капельниц в свой КВД. Я это вынужден буду делать на общестенном транспорте, так как средств для такси и личного транспорта у меня нет. Мало того, что курс [лечения — прим. ГМ] стал менее эффективным, так ещё и 11 дней я буду подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

В клинике люди с разными заболеваниями, в том числе, очень сложными. Есть пациенты с инвалидностью, есть пациенты старше шестидесяти лет, люди разного возраста. Мы зашли на лечение. Здесь много людей, которые зашли на второй или третий курс. Если их сейчас прервать, то, значит, все предыдущие курсы нужно будет людям проходить заново».

На момент опубликования статьи ответа на запрос редакции к пресс-службе клиники не поступало. Директор центра Николай Потекаев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что сегодня не может прокомментировать ситуацию с филиалом.

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