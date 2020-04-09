Пациентка с подтвержденным коронавирусом умерла в инфекционном отделении Йошкар-Олы, Республика Марий Эл. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщается на сайте регионального минздрава.

«Пациентка поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией. Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии», — говорится в заявлении.

В минздраве отметили, что состояние пациентки ухудшалось в течение девяти суток. В тяжелом состоянии ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

Терапия, по сведениям министерства, проводилась в полном соответствии с требованиями специалистов федерального центра. В частности, врачей йошкар-олинской городской больницы, занимавшихся лечением пациентки, консультировали профессора с помощью телемедицинских технологий.

По данным на 9 апреля, в республике зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С 31 марта в Марий Эл действует режим самоизоляции. Жителям региона не разрешено покидать свои дома без веских причин. В качестве исключений: обращение к врачу, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом.

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