Диагноз нового коронавируса не подтвердился в отношении двух пациентов, прилетевших из Китая в Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен. Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается также, что пациенты находятся в профильных медицинских организациях Санкт-Петербурга. Их состояние стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее 22 января двух пассажиров, граждан России и Китая, госпитализировали в петербургскую Боткинскую больницу из аэропорта Пулково с подозрением на коронавирус. Главврач учреждения Алексей Яковлев рассказал, что у них взяли анализы и устанавливают диагноз.

В этот же день Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе России из-за обнаруженного в Китае нового коронавируса. Также в ведомстве добавили, что в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания этим вирусом.

Сообщалось, что число инфицированных в Китае новым типом коронавируса возросло до 473 человек. 17 человек скончались. Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Японии, Южной Корее и США.

В конце декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Тем временем Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются: широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.