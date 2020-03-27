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Попавший в больницу в Коммунарке с диагнозом COVID-19 Виталий Миронов рассказал телеканалу «РЕН ТВ», что единственным способом выявления болезни является тест.

По его словам, в медучреждении у всех пациентов разная температура. Молодой человек указывает на отсутствие определенного значения, до которого коронавирус нового типа можно не подозревать.

«У меня была повышенная температура — где-то 37,8, першило в горле, была заложенность носа. Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб», — уточнил Миронов.

Пациент Коммунарки отметил, что первые признаки болезни он почувствовал после возвращения вместе c супругой из отпуска в Барселоне, где он пробыл с шестого по десятое марта. Его госпитализировали 15 марта. Он подчеркнул, что больница не перегружена. Свободных коек много, а реанимация пока применяется только для больных пневмонией.

«Как правило, они несколько дней проводят в реанимации и переходят в палату», — рассказал мужчина.

Миронов рассчитывает, что его выпишут в ближайшее время. Чтобы покинуть больницу, необходимо, чтобы два теста подряд показали отрицательный результат на коронавирус.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом, при этом 546 — в столице. Выздоровели 38 человек, двое умерли. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала.

ВОЗ сообщила, что число зараженных COVID-19 превысило 462 тысячи. Почти 21 тысяча человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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