В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — цитирует его ТАСС.

О личности пациента информации нет.

Ранее 28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день стало известно о смерти пациента в Оренбурге. Местные власти сообщили, что ему было 57 лет и он страдал сопутствующими заболеваниями.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.