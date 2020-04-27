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Из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, закрытого на карантин из-за заражения коронавирусом около 300 сотрудников и пациентов, сбежал мужчина. Об этом сообщает ТАСС.

Местонахождение сбежавшего пациента пока не известно, его разыскивают.

Рамблер

НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. На территории учреждения находятся около 300 человек, зараженных коронавирусом. На днях НИИ получил разрешение от Роспотребнадзора выписывать пациентов после двух отрицательных тестов на коронавирус.

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Всего в Санкт-Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, 518 человек выздоровели, 27 пациентов умерли.

Как сообщал «Рамблер», в России к 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 6198 новых случаев. За весь период выздоровели 7 346 человек, умерли 794 пациента.

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