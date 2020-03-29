Пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области, сообщает в воскресенье, 29 марта, оперативный штаб региона.

«Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», — передает «РИА Новости».

По данным Псковского агентства новостей, умерший пациент вел себя активно, не являлся лежачим больным. В первые дни заболевания его температура была 39 градусов, но одышки и других симптомов COVID-19 не было.

Таким образом, с учетом подтвержденных ранее случаев от коронавируса в России умерли девять человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились более 146 тыс. В воскресенье оперативный штаб в России сообщил, что в стране зафиксировано 1,5 тыс. случаев заражения.