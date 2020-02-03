Полицейские задержали пациента подмосковной больницы, угрожавшего врачу. Об этом рассказали в областном управлении МВД.

Сообщение в полицию поступило от врача больницы в Королеве. Она заявила, что пациент с предметом, похожим на гранату, в руках ей угрожает и требует отпустить его домой, передает агентство городских новостей «Москва».

Медиков и пациентов эвакуировали, на место ЧП приехали взрывотехники и оперативники, нарушителя задержали. Им оказался ранее судимый житель Балашихи. В его вещах найден предмет, визуально схожий с гранатой, его направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), с мужчины взято обязательство о явке.

В январе депутат Госдумы Алексей Куринный предложил приравнять врача при исполнении его обязанностей к работнику полиции. По его мнению, это должно снизить количество нападений на медиков.