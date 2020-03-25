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Пациент больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, рассказал РИА Новости, как к нему в палату внезапно зашел президент России Владимир Путин, приехавший осмотреть больницу.

По словам Дмитрия, который работает врачом, его предупредили о предстоящей встрече с главой государства лишь за две минуты до нее.

«Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придет», — добавил он.

Причина для госпитализации

Дмитрий также рассказал, что заболел 16 марта.

«К вечеру мне стало нехорошо, очень сильно стало болеть горло. У меня периодически бывает ангина, поэтому я не придал этому особого значения. Во вторник с утра я уже понял, что на работу мне идти не надо. Заболело горло очень сильно, было больно глотать, температура 37,6-37,8. Я начал прием антибактериальной терапии. Поскольку я врач, я назначил сам себе антибиотики», — рассказывает он.

Дмитрий добавил, что в среду с утра на фоне приема лекарств ему стало чуть лучше, горло болело меньше, но все равно довольно сильно, и проснулся он от хрипов в груди. Мужчина решил поехать на компьютерную томографию, где поставили диагноз — двухсторонняя пневмония.

«В четверг утром я вызвал скорую и сослался на то, что у меня есть результаты КТ, что есть пневмония. Я ни с кем не контактировал из подтвержденных коронавирусных и не ездил в эндемичные страны в последние два месяца, то есть мне неоткуда было подхватить коронавирус. Но двухсторонняя пневмония — это показание к госпитализации. Поэтому меня и госпитализировали в больницу в Коммунарку», — рассказал Дмитрий.

Течение болезни и лечение

По словам Дмитрия, условия содержания и лечения в больнице — шикарные: ему, доктору, бывшему во многих больницах, есть с чем сравнить. Он лежит в отдельной палате, кормят пять раз в день.

«Я выздоравливаю. Шестой день у меня продолжается антибактериальная терапия, горло у меня уже практически не красное, не воспаленное. Не кашляю практически. Оба теста, которые сделали на коронавирус, отрицательные, заключительный будет на десятые сутки — в субботу», — уточнил он.

По словам мужчины, если третий тест на коронавирус окажется отрицательным, ему сделают повторную компьютерную томографию по течению пневмонии и выпишут.

Telegram-канал и встреча с президентом

С первого дня в Коммунарке Дмитрий начал вести канал в Telegram о больничных буднях.

«Идея была элементарная: я бы не хотел отвечать на одни и те же вопросы друзьям и родственникам, которых у меня великое множество, хотел просто собрать всех в одном месте и написать, что со мной происходит. Они волновались очень сильно, телефон разрывался. Писали все одно и то же, приходилось перепечатывать, это очень утомляет», — пояснил он.

Дмитрий отметил, что через сутки у канала было 350 подписчиков. А после огласки визита президента в больницу, во время которого тот посетил палату Дмитрия, число возросло до двух тысяч.

Мужчина намерен продолжить вести канал.

«Сейчас у меня еще подруга в Санкт-Петербурге госпитализирована с температурой — после визита в Англию — в инфекционную больницу имени Боткина, и поскольку наши общие друзья тоже на моем канале, мы решили, что не будем создавать еще один, она просто будет присылать мне информацию, буду ее публиковать», — сказал он.

В завершение разговора врач, ставший на время пациентом, подчеркнул, что рекомендует в период распространения вирусов носить медицинские маски и респираторы, пользоваться санайзером, хорошо мыть руки и носить одноразовые медицинские перчатки.

Пандемия COVID-19

В марте ВОЗ сообщила о пандемии коронавирусной инфекции в мире. Ей подвержены 168 стран. Вирус проник на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли. В настоящее время наиболее тяжелая ситуация складывается в Италии, США и ряде европейских стран.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 495 (из них 290 — в Москве), 22 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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