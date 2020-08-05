Современные радикальные украинские националисты, выступающие, по сути, за создание на Украине нацистского государства, в своем русофобстве вдохновляются примерами гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через сто лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран», — отметил Патрушев в интервью «Российской газете».

«Особенно ярко это проявилось на Украине, где на ведущие роли в политике после событий 2014 года прорвались такие неонацистские организации, как «Свобода»*, УНА-УНСО*, «Правый сектор»*, «Национальный корпус»*, «Добровольческий Рух ОУН»*. Их лидеры выступают за построение на Украине «корпоративно-синдикалистского», а по сути нацистского государства», — добавил секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, русофобия, которую эти организации унаследовали от украинских пособников фашистов 1930-1940 годов, навязывается братскому народу.

«Вдохновляясь примерами нацистской Германии, украинские неонацисты громят магазины с вывесками на русском языке, сжигают русскоязычные книги, а иногда и людей — как активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Украинские радикалы запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам», — отметил Патрушев.

* Запрещенные в России экстремистские организации