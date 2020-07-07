Россия никогда не сотрудничала с движением «Талибан», и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Впоследствии эту публикацию опроверг, в том числе, лично Дональд Трамп.

«Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, «если расставить все по своим местам, то именно США стояли у истоков движения «Талибан».

«Одна из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ, проводившаяся в 1980-х годах под кодовым наименованием «Циклон», была направлена на финансовую и военную поддержку афганских моджахедов, которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе. Речь шла о миллиардах долларов», — отметил Патрушев.

По его словам, хорошо известны откровения бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, признавшего, что Вашингтон спонсировал афганских террористов в угоду собственным геополитическим амбициям.

«Россия, напротив, никогда не сотрудничала с «Талибаном». Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической», — напомнил он.

По словам Патрушева, «следует помнить и о том, что российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений», а борьба с терроризмом – «та сфера, где есть конкретные практические результаты».

«В связи с этим любые утверждения о том, что наша страна вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований», — сказал Патрушев.