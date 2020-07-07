Россия будет приветствовать реальные шаги США по скорейшему завершению внутриполитического конфликта в Афганистане, при этом будущий вывод американских войск из этой страны не должен повлечь за собой деградацию обстановки там, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Пребывание американских войск в Афганистане в настоящее время легитимно. Когда и в каком объеме выводить свой воинский контингент, должны определять сами США. При этом исходим из того, что вывод войск не должен привести к дальнейшей деградации ситуации в этой стране, что может создать дополнительные вызовы всего региона", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что к возглавляемой Вашингтоном миссии НАТО «Решительная поддержка» «остается много вопросов», «ее цели и задачи остаются невыполненными», а афганские силы национальной безопасности, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американцами на их подготовку, не справляются с поддержанием безопасности в стране.

«При этом Афганистан уверенно сохраняет статус крупнейшего в мире производителя и поставщика опиатов, обеспечивая более 80% их нелегального оборота в мире. С начала проведения в 2001 году операции «Несокрушимая свобода» масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз», — отметил Патрушев.

Именно в силу перечисленных факторов Афганистан остается серьезным источником угроз для безопасности России и государств-членов ШОС, добавил он.