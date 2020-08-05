Западная антироссийская пропаганда повторяет приемы, использованные в свое время в гитлеровской Германии, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

По его мнению, идеи «чернорубашечников» и «коричневых» подхватываются творцами «цветных революций» для насильственного смещения законных правительств.

«Призывы объединиться против «общих врагов», к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства», — заявил Патрушев.

Особенно это заметно в Прибалтике, полагает секретарь Совбеза РФ, где «власти открыто занимаются подавлением инакомыслия и беззастенчивой пропагандой националистического и антироссийского содержания».

Все это, по суждению Патрушева, создает питательную среду для развития неонацистов.