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Патриарх Константинопольский Варфоломей отложил планировавшийся на май визит в США из-за пандемии коронавируса, сообщила архиепископия Америки.

«Этот важный визит состоится, когда вновь позволят условия, определенные Центром контроля заболеваний CDC и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье миллионов православных Америки, которые стремятся получить патриаршее благословение», — сообщила архиепископия.

«Здоровье патриарха и наших верующих являются главным приоритетом в это время пандемии. Отсрочка патриаршего пастырского визита — необходимая мера предосторожности для всех», — заявил архиепископ Элпидофор.

По его словам, в архиепископии Америки работают над тем, чтобы принять патриарха в ближайшем будущем после окончания пандемии.

В середине мая Варфоломей планировал посетить Америку и побывать в Вашингтоне, Нью-Йорке, Пенсильвании и Бостоне. Визит уже откладывался — первоначально он планировался в 2019 году.

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