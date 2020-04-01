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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих читать молитвы от коронавируса, не выходя из дома.

Как передает «Комсомольская правда», патриарх призвал православных христиан начать домашнюю молитву в 16.00 в пятницу. В это время он начнет объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. После этого он прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

В это время верующие должны произнести акафист Пресвятой Богородицы и молитву об избавлении от вредоносного поветрия — коронавируса.

Как ранее сообщал «Рамблер», патриарх Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов. «Церковь велит исполнять все предписания санитарных служб России. Можно спастись и вне храмов», — заявил патриарх.

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