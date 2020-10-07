Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Ваше многолетнее служение Отечеству является замечательным образцом верности долгу и ответственного отношения к возложенным на Вас обязанностям. Отстаивая национальные интересы страны и заботясь о благополучии сограждан, Вы неизменно ставите во главу угла сохранение мира и общественного согласия в России, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии.

Убежден, что развитие нашего взаимодействия будет и впредь способствовать укреплению непреходящих нравственных устоев в жизни общества, сохранению богатого культурно-исторического наследия страны, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству», — говорится в поздравлении.

Патриарх также пожелал президенту «душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейшем многотрудном служении на высоком посту президента Российской Федерации».