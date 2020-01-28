Суррогатное материнство поощряет торговлю детьми, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить подмену понятий в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и разрешенная в России, доступная только обеспеченным людям процедура, по сути, в какой-то мере эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать — та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из энтузиазма: она получает за это деньги, в конечном итоге продает своих детей. Я говорю резко, но именно так обстоит дело», — сказал он во вторник на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.