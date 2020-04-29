Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в священнослужении соответствующим указом, опубликованным на сайте Московской городской епархии 29 апреля.

Причиной такого решения стали нелестные высказывания Кураева о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, который скончался 21 апреля.

По словам патриарха Кирилла, отзыв Кураева об Агейкине вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви.

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса», — цитирует телеканал «Царьград» слова Кураева об Агейкине.

Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.