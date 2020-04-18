Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим, чтобы захлестнувшая мир пандемия не унесла более человеческих жизней и не разрушила человеческое общество. Об этом он рассказал в телевизионном обращении перед пасхальным богослужением, которое проходит в Храме Христа Спасителя.

«У меня, конечно, особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца. Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь, которая нас постигла, не унесла новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила»,— цитирует ТАСС патриарха.

При этом глава церкви отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то, что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан.

Президент России Владимир Путин также поздравил православных христиан со Светлым праздником Пасхи. Глава государства указал, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии стараются укрепить духовные и нравственные основы общества, созидательно участвуют в воспитании нового поколения и упрочнении института семьи.

19 апреля предстоятель Русской православной церкви возглавил крестный ход с представителями духовенства по внутренним помещениям Храма Христа Спасителя, а не на улице как обычно. Праздничная служба проходит впервые без прихожан из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Перед началом богослужения в храм доставили благодатный огонь, который днем был зажжен в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Трансляцию из храма Христа Спасителя ведет сайт Русской православной церкви.