Все новости на карте

Пандемия коронавируса поможет людям осознать грех гордыни и вместо чрезмерной веры в технологии прийти к вере в Бога. Так считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

В воскресенье патриарх совершил литургию в храме князя Игоря Черниговского в Переделкино и обратился с проповедью к верующим. Она была посвящена борьбе с коронавирусом и стойкости веры и духа.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву», — отметил предстоятель Церкви.

По его словам, пандемия поможет понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

Патриарх полагает, что можно размыслить не только о гневе божием, «но, скорее всего, о милости божией».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог», — сказал глава РПЦ.

Служба в храме прошла по новым правилам. Рядом с иконами стояли пульверизаторы с дезраствором и тряпочка, которой верующие могли протереть поверхность икон. Лжицу, из которой дают причащаться, после каждого верующего вытирали и смачивали в емкости с дезинфекционным раствором. Прихожане не целовали чашу. Перед причастием в храме прочитали специальную молитву от коронавируса.

Известный проповедник, дьякон Андрей Кураев отметил в своем ЖЖ, что патриарх и его окружение предприняли антикоронавирусные меры безопасности.

«С машины проследовал прямо в алтарь, не проходя через храм. Из алтаря не выходит. Облачение на кафедре (то есть посреди храма и народа) отменено. На малый вход вышел царскими вратами на амвон. На кафедру не всходил. Протодиакон целует рукав саккоса, а не кисть патриарха. Священник подал Крест без поцелуя. Иподиакона тоже рук ему не целуют», — написал Кураев.

Он также отметил, что «патриарх покашливает».

Ранее предстоятель РПЦ утвердил новые молитвы против пандемии коронавирусной инфекции. В них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса. Он называется «вредоносным» и «губительным» поветрием.

В молитвах содержатся обращения к Богу «милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия».

Как ранее сообщал «Рамблер», грузинский католикос-патриарх Илия II на проповеди заявил, что ему было видение о победе человечества над коронавирусом.

Видео дня. Россия направит самолёты в Италию на борьбу с коронавирусом