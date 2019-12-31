Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером во вторник, 31 декабря, совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя в Москве.

Он помолился о мире, благочестии и укреплении веры народа.

«Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней, чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным», — приводит слова патриарха ТАСС.

Он также призвал всех верующих молиться за Русскую православную церковь (РПЦ).

«Верим, что по молитвам святых угодников, по молитвам всех нас, Господь поможет Русской церкви преодолеть те трудности, которые были порождены не нашими делами, а обстоятельствами, которые были привнесены извне в нашу жизнь», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл также призвал вспомнить в молитве родных и близких.

«Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости, и пусть благословение его простирается над отечеством нашим, над народом нашим, и над каждым из нас», — заключил он.

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