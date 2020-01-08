Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит вместе со всеми, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе с украинским лайнером Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам трагедии, произошедшей под Тегераном, и выражает соболезнования родным и близким погибших», — написал Легойда в Telegram в среду, 8 января.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграммы президенту Ирана Хасану Роухани и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этих стран при падении самолета.

Утром 8 января Boeing 737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате авиакатастрофы, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Из-за произошедшей авиакатастрофы крупнейшие зарубежные и российские авиакомпании приостановили полеты над Ираном.