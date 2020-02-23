Особая роль Русской православной церкви заключается в воспитании истинного, а не пропагандистского, патриотизма. Об этом 23 февраля сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Как отметил глава РПЦ, история России прошлого столетия свидетельствует о следующем: страна рухнула потому, что не смогла защитить себя изнутри, а не ввиду нападения извне. Патриарх заявил, что именно в таких ситуация становится заметна особая роль церкви, как воспитательницы не «квасного» или «пропагандистского», а подлинного патриотизма.

По словам Кирилла, патриотизм проистекает из глубочайших религиозных убеждений, а также из уверенности в необходимости соблюдения Божьих заповедей. А Господь повелел людям исполнять свои заповеди и душу полагать за ближних своих и за Отечество своё. С таким заявлением после возложения цветов выступил патриарх, обращаясь к священнослужителям РПЦ, участвовавшим в памятном мероприятии.

После этого он обратился к военнослужащим.

Молюсь о том, чтобы никогда вам не приходилось действительно реально сражаться с врагом, но чтобы ваша выучка, ваше умение, ваша подготовка была надёжной сама по себе защитой нашего отечества. Чтобы каждый, у кого могла бы возникнуть бредовая мысль взять силой Россию, понимал, что это невозможно, — заявил патриарх, поздравив всех причастным с Днём защитника Отечества. Слова Кирилла передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Его установили военнослужащие Президентского полка. На нём повязали ленту-триколор с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин поправил ленту и постоял возле мемориала некоторое время, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.

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