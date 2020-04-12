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Патриарх Кирилл раскрыл тайну снисхождения коронавирусного поветрия на человечество. По его мнению, предназначение пандемии — разрушить идеалы потребительского общества. Слова патриарха передает «Интерфакс».

В РПЦ призвали воздержаться от посещения кладбищ на Пасху

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье. Предстоятель РПЦ обратился к верующим с проповедью после службы в храме Христа Спасителя.

Патриарх отметил, что человечество уклонилось от истинного пути и возжелало «иметь больше, потреблять больше». Высокие идеалы ушли у людей на второй план. Нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о смысле жизни и о слабости веры.

«Трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя», — заявил предстоятель.

Рамблер

Скорбь дается и преодолевается в качестве урока жизни, отметил первый епископ русской Церкви. И это возможность приблизиться к Богу.

«Если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», — заключил патриарх.

Ранее «Рамблер» сообщал, что патриарх Московский и всея Руси призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору.

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