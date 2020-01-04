Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт литургию в Рождественский сочельник 6 января. Служба состоится в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Московского патриарха.

Богослужение начнётся в 10 часов. А в 23 часа в ночь на 7 января предстоятель Русской православной церкви там же возглавит торжественную рождественскую литургию.

Ранее патриарх Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен также в храме Христа Спасителя.

Как писал NEWS.ru, патриарх пожелал, чтобы наступающий год стал годом благости Божией. Он отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и нередко людям не хватает собственной воли, чувств, разума, чтобы справиться с ними

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