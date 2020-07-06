Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за сохранение музейного статуса храма Святой Софии, выразив надежду на благоразумие руководства Турции, говорится в заявлении предстоятеля.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в обращении патриарха, которое распространила его пресс-служба.