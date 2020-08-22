Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христиан готовиться к концу света. При этом он отметил, что речь идет не только о вселенском конце света, в который верят все христиане, но и о собственном — смерти.

Патриарх Кирилл разъяснил верующим значение отрывка из Евангелия по Матфея о начале конца света, когда «померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей». Слова настоятеля приведены на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что в данном случае речь идет о конце человеческой истории и о втором пришествии.

«Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей… Пришла мне вот такая мысль. Конечно, не может быть разумным человек, если он не задумывается о конце, о всеобщем конце. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец Вселенной, а наш собственный конец света!», — считает патриарх.

По его словам, важен не столько вселенский конец света, а собственный, поскольку «50, и 70, и 100 лет — это мгновение даже в человеческой истории, а не только в космическом измерении». Он добавил, что вопрос о собственной смерти для каждого христианина всегда актуален, пишет телеканал 360.