Патриарх Кирилл, выступая по случаю Дня трезвости, отмечаемого Русской православной церковью, призвал духовенство и паству отказаться от пьянства.

Праздник отмечается в День усекновения главы Иоанна Крестителя, которого убили по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

«Если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», — приводятся слова патриарха.

Глава РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые грехи, будучи пьяными.