Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Он отметил важность договоренностей, достигнутых главами МИД Армении, Азербайджана и России 10 октября в ходе переговоров в Москве.

Патриарх в своем заявление обратился к Баку и Еревану с призывом использовать перемирие для перевода решения вопросов в политическое русло.

«Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров», — подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх также призвал всех участников нагорно-карабахского конфликта защитить жизни людей.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщал, что патриарх Московский и всея Руси молится, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе разрешился мирно.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.