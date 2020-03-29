Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными. Он призвал верующих не слушать их.

«Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 29 марта во время проповеди в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ обратился к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов на период пандемии и молиться дома. Он отметил, что призыв не приходить в храмы был для него непростым решением, так как 51 год он проповедовал обратное.

Однако церковь просит прихожан исполнять предписания до появления жертв в их семьях. По словам патриарха, они должны молиться в уединении, уподобившись Марии Египетской, которая провела в отшельничестве 47 лет, пишет «Газета.ру».

В России также запущен хештег #молитесьдома.

Ранее в марте патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств с учетом развивающейся эпидемии коронавируса.

Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс. В России зафиксировано 1,5 тыс. случаев заражения.