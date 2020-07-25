Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве игуменью Феофанию продать ее автомобиль Mercedes-Benz, купленный за 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», — написал в своем telegram-канале Легойда.

Вместе с тем, по его словам, патриарх Кирилл напомнил, что пожертвования на монастырь следует использовать на социальные и благотворительные цели.

Ранее патриарх Кирилл уже говорил о том, что священнослужителям не стоит ездить на импортных дорогих автомобилях, и советовал приобретать более скромные иномарки. По его мнению, это необходимо для того, чтобы церковь не обвиняли в стремлении к роскоши.

Как сообщил ранее портал «Открытые медиа», игуменья Феофания недавно приобрела Mercedes-Benz S-класса за 10 млн рублей. После новости об этом протодиакон Андрей Кураев заявил, что игуменья Феофания попадет в ад с комфортом, и напомнил, как она отказала в помощи служившему у нее священнику, который просил денег на операцию для сына, передает телеканал 360. По данным СМИ, игуменье также принадлежит квартира в одной из многоэтажек на Таганской улице в Москве площадью 53,2 квадратного метра, стоимость которой оценивается в 16 млн рублей.